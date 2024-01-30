63-летний Жан-Клод Ван Дамм показал теплое фото с родителями
Опубликовано:
Жан-Клод Ван Дамм сфотографировался с родителями и опубликовал снимок в Instagram. Звезда фильма "Универсальный солдат" провел рождественские каникулы с семьей, передает NUR.KZ.
63-летний актер Жан-Клод Ван Дамм по-прежнему проводит рождественские праздники с мамой и папой. Звезда фильмов "Универсальный солдат" и "Киборг" показал фотографию, которую сделал в родительском доме на фоне новогодней елки.
Юджин и Элиана Ван Варенберг живут в Бельгии - знаменитый сын отметил, что время, проведенное с родителями, было прекрасным.
Подписчиков снимок умилил - они оставили множество смайликов с сердечками в комментариях под публикацией.
В 2022 году Ван Дамму подарили картину авторства казахстанского художника без рук - карагандинец Карипбек Куюков тогда отметил, что "чувство гордости зашкаливает".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058288-63-letniy-zhan-klod-van-damm-pokazal-teploe-foto-s-roditelyami-foto/