Жан-Клоду Ван Дамму подарили картину казахстанского художника без рук (видео)

Карипбек Куюков. Фото: Facebook.com/Karipbek Kuyukov

Карагандинский художник Карипбек Куюков подарил свою картину известному голливудскому актеру Жан-Клоду Ван Дамму. Артист поблагодарил художника в своем видеообращении.

О том, что его картину передали Ван Дамму, сам Карипбек рассказал в своем .

"Друзья, в моей жизни бывают моменты, когда чувство гордости зашкаливает, и виновники этому – Даут Шайхисламов, Алихан Жарылгапов и Ермекжан Осипбеков.

Благодаря их усилиям я удостоился чести познакомиться с великим Жан-Клодом Ван Даммом. Могу с гордостью похвастаться, что одна из моих работ ушла в коллекцию этого известного артиста, на фильмах которого выросло не одно поколение", – написал художник.

Он отметил, что рад, так как удостоился внимания своего кумира.

Жан-Клод Ван Дамм записал видеообращение, в котором поблагодарил Карипбека. По словам артиста, те вещи, которые делает художник, удивительны. Он выразил ему свое восхищение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967761-zhan-klodu-van-dammu-podarili-kartinu-kazahstanskogo-hudozhnika-bez-ruk-video/