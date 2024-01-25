"Что творят гены!": в Сети обсудили сходство Маликова и его сына от суррогатной матери

53-летний российский певец и композитор Дмитрий Маликов показал 6-летнего сына, рожденного суррогатной матерью, в Instagram. Фанаты отметили, что он очень похож на звездного папу, передает NUR.KZ.

"Сегодня моему Маркуше 6 лет", - написал он, разместив совместное фото с сыном. Подписчики поздравили Маликова-младшего и отметили обаятельность сына и отца.

"Что творят гены! Всю вашу дружную семью с именинником!", "Как вырос. С днем рождения чудесного Маркушу!", "Поздравляем! Как быстро растут чужие детки", "Красавчики", "Какие вы все-таки милые. Какие у вас добрые очаровательные улыбки", "Хорошенькие оба", - отметили фанаты.

Отметим, что в 2018 году Маликов стал отцом во второй раз. По сообщению "Вокруг ТВ", ребенок родился на свет благодаря суррогатной матери.