"Что творят гены!": в Сети обсудили сходство Маликова и его сына от суррогатной матери
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53-летний российский певец и композитор Дмитрий Маликов показал 6-летнего сына, рожденного суррогатной матерью, в Instagram. Фанаты отметили, что он очень похож на звездного папу, передает NUR.KZ.
"Сегодня моему Маркуше 6 лет", - написал он, разместив совместное фото с сыном. Подписчики поздравили Маликова-младшего и отметили обаятельность сына и отца.
"Что творят гены! Всю вашу дружную семью с именинником!", "Как вырос. С днем рождения чудесного Маркушу!", "Поздравляем! Как быстро растут чужие детки", "Красавчики", "Какие вы все-таки милые. Какие у вас добрые очаровательные улыбки", "Хорошенькие оба", - отметили фанаты.
Отметим, что в 2018 году Маликов стал отцом во второй раз. По сообщению "Вокруг ТВ", ребенок родился на свет благодаря суррогатной матери.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057557-chto-tvoryat-geny-v-seti-obsudili-shodstvo-malikova-i-ego-syna-ot-surrogatnoy-materi/