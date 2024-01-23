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"Это вредно": певца RaiM раскритиковали за обращение с ребенком (видео)

Опубликовано:

Ерке Есмахан и RaiM
Ерке Есмахан и RaiM. Фото: instagram.com/erke_esmahan

RaiM окунул 2-месячного сына в океан, за что словил волну критики от обеспокоенных пользователей Казнета. Музыкант отдыхает на Мальдивах с супругой Ерке Есмахан и семьей, передает NUR.KZ.

Райымбек Бактыгереев, более известный под музыкальным псевдонимом RaiM, показал подписчикам личный момент наедине с двухмесячным сыном Исламом.

Молодой папа вывел малыша на прогулку вдоль Индийского океана и под лучами уходящего солнца решил окунуть его ножками в воду.

"Смысл жизни!" - подписал теплое видео RaiM.

Пользователи Казнета умилились, но забеспокоились - многие посчитали, что 2-месячный Ислам слишком маленький для того, чтобы стоять ножками в воде. Другие, более суеверные подписчики решили, что на закате окунать ребенка в воду нельзя.

"Водить ребенка к воде ночью нельзя!", "Ставить малыша на ноги, подбрасывать нельзя, еще рано. Это вредно для ребенка. Нужно подождать, пока ему исполнится хотя бы 7 месяцев", "Дорогой, еще же рано ставить на ножки, только недавно 40 дней отмечали же", - пишут в комментариях под видео.

Подобных сообщений было так много, что Райымбеку пришлось ответить, чтобы успокоить всех, кто переживал за его сына.

"Я не ставил его на ноги. Просто поднимал его, придерживая с двух сторон за бока. Не переживайте. Желаю всем такой вечной радости", - написал RaiM.

Незадолго до вылета семейства на отдых супруга Райымбека, популярная певица Ерке Есмахан показала еще один традиционный обряд, который они провели маленькому Исламу - "бесiкке салу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2056949-eto-vredno-pevtsa-raim-raskritikovali-za-obraschenie-s-rebenkom-video/

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