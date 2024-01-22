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30 лет независимости Казахстана

"Плакала весь прошлый год": Ольга Бузова поделилась пережитыми проблемами

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Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольге Бузовой исполнилось 38 лет. День рождения стал для нее поводом оглянуться на пережитое в ушедшем году. Теледива признается - год выдался сложным, передает NUR.KZ.

"38! Я тебя ждала. Я готова", - сказала Ольга Бузова, вступая в свой новый возраст. Судя по всему, популярная телеведущая и певица решила оставить в прошлом весь негатив и трудности. Бузова призналась - год выдался тяжелым. Виной всему - "разочарования, обман, стресс и проблемы со здоровьем".

"Вы не представляете, сколько я плакала весь свой прошлый год… Мало кто это знает, только самые близкие мне люди, но мой 37-й год, несмотря на огромное количество достижений и проектов, был очень сложным, как морально, так физически и эмоционально", - пишет Ольга.

Однако, на трудности Бузова смотрит с оптимизмом и надеется, что наступивший год пройдет намного лучше - "без слез".

"Я знаю, что Бог не дает нам испытания, которые мы бы не смогли пройти. Я прошла. И буду дальше проходить. Стала сильнее, но не потеряла себя и свою душу. И теперь хочу стереть всю боль. Войти в свой 38-й год жизни счастливой и без слез. С верой в себя, любовь и добро", - заключила артистка.

Ольга Бузова продолжает развивать карьеру певицы. В ноябре она отыграла три сольных концерта в Москве - на каждом шоу была разная программа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2056712-plakala-ves-proshlyy-god-olga-buzova-podelilas-perezhitymi-problemami/

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