"Плакала весь прошлый год": Ольга Бузова поделилась пережитыми проблемами

Ольге Бузовой исполнилось 38 лет. День рождения стал для нее поводом оглянуться на пережитое в ушедшем году. Теледива признается - год выдался сложным, передает NUR.KZ.

"38! Я тебя ждала. Я готова", - сказала Ольга Бузова, вступая в свой новый возраст. Судя по всему, популярная телеведущая и певица решила оставить в прошлом весь негатив и трудности. Бузова призналась - год выдался тяжелым. Виной всему - "разочарования, обман, стресс и проблемы со здоровьем".

"Вы не представляете, сколько я плакала весь свой прошлый год… Мало кто это знает, только самые близкие мне люди, но мой 37-й год, несмотря на огромное количество достижений и проектов, был очень сложным, как морально, так физически и эмоционально", - пишет Ольга.

Однако, на трудности Бузова смотрит с оптимизмом и надеется, что наступивший год пройдет намного лучше - "без слез".

"Я знаю, что Бог не дает нам испытания, которые мы бы не смогли пройти. Я прошла. И буду дальше проходить. Стала сильнее, но не потеряла себя и свою душу. И теперь хочу стереть всю боль. Войти в свой 38-й год жизни счастливой и без слез. С верой в себя, любовь и добро", - заключила артистка.

Ольга Бузова продолжает развивать карьеру певицы. В ноябре она отыграла три сольных концерта в Москве - на каждом шоу была разная программа.