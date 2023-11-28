"Никто такого еще не делал": Бузова отыграла три концерта с разной программой за три дня

Три дня - три разных шоу: Ольга Бузова дала сольные концерты в Москве. Певица заявила, что она первая, кто сделал нечто подобное - каждая программа фокусировалась на разных альбомах, передает NUR.KZ.

"Под звуки поцелуев" (2017), "Принимай меня" (2018) и "Вот она я" (2021) - три сольных альбома Ольги Бузовой стали центральной темой каждого из трех концертов реалити-звезды в Москве. Они прошли 24, 25 и 26 ноября. Певица подвела итоги в своем Instagram.

"3 шоу. 3 полных зала. 3 разные программы. 70 номеров. Сделать невозможное - done", - написала Бузова под видео-нарезкой с концертов.

Ольга добавила, что на российской сцене, а, может, и во всем мире такой практики раньше не было - мол, все готовят одну программу, и с ней же и выступают. По словам исполнительницы хита "Мало половин", сложность была в том, чтобы выучить 70 разных номеров и не забыть учесть всех деталей шоу.

"Три дня прошли, и, оглядываясь назад, я могу уверенно сказать - у нас все получилось на высоком уровне", - заключила Ольга Бузова. Звезда также поблагодарила поклонников, которые пришли на концерты.

"Спасибо моим людям за то, что разделили со мной эти три дня, и подарили мне незабываемые эмоции и энергетику, ради этого стоит так упорно работать. Отдала вам себя полностью. Я продолжаю создавать тренды, а вы мне в этом помогаете", - написала певица.

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