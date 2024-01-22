Хафиз, Альтаир, Ерасыл: как фанаты предлагают назвать Серику Ибрагимову новорожденного сына

36-летний казахстанский певец Серик Ибрагимов, ставший отцом в третий раз, показал в Instagram, как встретил жену и новорожденного сына из роддома, передает NUR.KZ.

Неделю назад Серик Ибрагимов сообщил, что теперь имеет статус трижды папы. У артиста родился еще один сын.

Ибрагимов, который считается одним из самых романтических певцов казахстанской эстрады, встретил жену и новорожденного малыша из роддома. На выписку Айнамкоз и ребенка пришли самые близкие люди.

"Слава Аллаху. Пусть у всех будет такая радость. Никому не сказав, выписали из роддома. Не обижайтесь. Айнамкоз, спасибо тебе, мой верблюжонок", - написал Серик.

Артист также отметил, что новорожденному еще не придумали имя. Он попросил своих подписчиков написать варианты красивых мужских имен в комментариях.

Хафиз, Альтаир, Ерасыл, Жанторе, Динмухаммед, Омар, Амир, Марлен - вот далеко не весь список имен, которые предложили артисту фанаты.