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Хафиз, Альтаир, Ерасыл: как фанаты предлагают назвать Серику Ибрагимову новорожденного сына

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Серик Ибрагимов с женой и сыном
Серик Ибрагимов с женой и сыном. Кадр из видео: instagram.com/ibragimovserik

36-летний казахстанский певец Серик Ибрагимов, ставший отцом в третий раз, показал в Instagram, как встретил жену и новорожденного сына из роддома, передает NUR.KZ.

Неделю назад Серик Ибрагимов сообщил, что теперь имеет статус трижды папы. У артиста родился еще один сын.

Ибрагимов, который считается одним из самых романтических певцов казахстанской эстрады, встретил жену и новорожденного малыша из роддома. На выписку Айнамкоз и ребенка пришли самые близкие люди.

"Слава Аллаху. Пусть у всех будет такая радость. Никому не сказав, выписали из роддома. Не обижайтесь. Айнамкоз, спасибо тебе, мой верблюжонок", - написал Серик.

Артист также отметил, что новорожденному еще не придумали имя. Он попросил своих подписчиков написать варианты красивых мужских имен в комментариях.

Хафиз, Альтаир, Ерасыл, Жанторе, Динмухаммед, Омар, Амир, Марлен - вот далеко не весь список имен, которые предложили артисту фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2056677-hafis-altair-erasyl-kak-fanaty-predlagayut-nazvat-seriku-ibragimovu-novorozhdennogo-syna/

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