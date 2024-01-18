Уилл Смит показал редкое фото с мамой и поздравил ее с 87-летием

55-летний оскароносный актер Уилл Смит, звезда фильма "Я - легенда", показал в своем Instagram-аккаунте редкое фото с матерью. Он поздравил ее с 87-летием, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, мама! 87 сегодня. Нет ничего лучше, чем смеяться со своей матерью", - написал он.

Теплое фото, которое Уилл разместил в своей ленте, не могло не растрогать его поклонников. На снимке звезда фильмов "Я - легенда", "Люди в черном", "Король Ричард" сидит рядом со своей мамой и весело смеется.

За несколько часов с момента размещения в соцсети публикация набрала свыше 260 тысяч "лайков".

"С днем рождения, королева", "С днем рождения, мама Смит! Спасибо, что подарили нам такого замечательного актера, как Уилл", "Долгих лет твоей маме, Уилл", - написали фанаты.