"Не могу представить, как могло быть иначе": Агутин посвятил трогательный пост Варум

55-летний российский композитор и исполнитель Леонид Агутин трогательно поздравил в соцсети жену - певицу Анжелику Варум - с годовщиной свадьбы, передает NUR.KZ.

Больше четверти века супруги живут вместе. Агутин растрогал Сеть постом, что посвятил жене.

"Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! Не могу даже представить себе, как могло быть иначе. Это называется дорожу - судьба. Или ряд случайных закономерностей.

А вокруг этого стержня происходит жизнь, полная событий и обстоятельств. Мир рушится и восстает из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса.

А мы есть и это правильно. Люблю и дорожу", - написал Агутин.

Игорь Крутой, Юля Проскурякова, Александр Ревва и другие представители российского шоу-бизнеса поздравили пару с важной датой. К ним присоединились поклонники артиста.

"Будьте счастливы", "Пожалуй, самая красивая пара", "Талантливые, умные, интеллигентные. Очень уважаю вашу семью", "С далекой юности люблю ваши песни, творчество! Пусть будет так и дальше гармонично и в любви", "Пока Агутин и Варум вместе, я буду продолжать верить в настоящую любовь", - написали они.