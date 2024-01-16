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"Не могу представить, как могло быть иначе": Агутин посвятил трогательный пост Варум

Опубликовано:

Леонид Агутин
Леонид Агутин. Фото: instagram.com/agutinleonid

55-летний российский композитор и исполнитель Леонид Агутин трогательно поздравил в соцсети жену - певицу Анжелику Варум - с годовщиной свадьбы, передает NUR.KZ.

Больше четверти века супруги живут вместе. Агутин растрогал Сеть постом, что посвятил жене.

"Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! Не могу даже представить себе, как могло быть иначе. Это называется дорожу - судьба. Или ряд случайных закономерностей.

А вокруг этого стержня происходит жизнь, полная событий и обстоятельств. Мир рушится и восстает из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса.

А мы есть и это правильно. Люблю и дорожу", - написал Агутин.

Игорь Крутой, Юля Проскурякова, Александр Ревва и другие представители российского шоу-бизнеса поздравили пару с важной датой. К ним присоединились поклонники артиста.

"Будьте счастливы", "Пожалуй, самая красивая пара", "Талантливые, умные, интеллигентные. Очень уважаю вашу семью", "С далекой юности люблю ваши песни, творчество! Пусть будет так и дальше гармонично и в любви", "Пока Агутин и Варум вместе, я буду продолжать верить в настоящую любовь", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055701-ne-mogu-predstavit-kak-moglo-byt-inache-agutin-posvyatil-trogatelnyy-post-varum/

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