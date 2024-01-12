Кайрат Нуртас спел дуэтом с отцом

Отец казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса опубликовал видео в соцсети, на котором он поет вместе с сыном лирическую песню и играет на домбре, передает NUR.KZ.

"Пользуясь тем, что Аяна и Зангара нет дома, этот джигит, у которого есть четверо детей, пришел понежиться к отцу", - написал Нуртас Айдарбеков.

Отец и сын, сидя в гостиной, решили спеть дуэтом - Кайрат исполнил песню из своего репертуара под названием "Сағыныш", в один момент отец, аккомпанирующий ему на домбре, тоже начал петь.

Фанаты тут же прокомментировали увиденное, оставшись в полном восторге от выступления.

"У Кайроша голос сильный", "Прекрасный дуэт", "Ну вот и ответ тем, кто заявлял, что у Кайрата нет голоса и якобы он поет под фанеру", "Для своих родителей мы всегда остаемся детьми", "Кайрат для нас легенда и его отец тоже", - отреагировали пользователи Казнета.