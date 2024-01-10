"Становлюсь настоящей казахской девушкой": Дамеля Sweet начала учиться играть на домбре (видео)
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Популярная казахстанская блогерша Дамеля Sweet взяла уроки домбры. Девушка показала в историях Instagram видео - на кадрах она овладевает навыками игры на национальном казахском инструменте, передает NUR.KZ.
"Становлюсь настоящей казахской девушкой, потому что я записалась на...", - заинтриговала Дамеля своих подписчиков фотографией, которую она выложила в историях Instagram.
В следующей истории 968 тысяч подписчиков казахстанской блогерши могли лицезреть, как девушка играет на домбре. Несмотря на то, что Дамеля, по ее словам, только начала брать уроки, у нее уже неплохо получается овладевать искусством игры на национальном казахском инструменте.
Перед Новым годом Дамеля Sweet улетела отдыхать в Париж - девушка рассказала, сколько она потратила на пятизвездочный отель во французской столице за два дня.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054848-stanovlyus-nastoyaschey-kazahskoy-devushkoy-damelya-sweet-nachala-uchitsya-igrat-na-dombre-video/