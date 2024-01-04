Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Обожаю ваш менталитет": Моргенштерн поделился впечатлениями о Казахстане (видео)

Опубликовано:

Моргенштерн и Zheka Fatbelly
Моргенштерн и Zheka Fatbelly. Фото: youtube.com/@ZhekaFatbelly

25-летний российский рэпер и шоумен Алишер Моргенштерн побывал на Fatbelly Show и ответил на вопросы казахстанского блогера Жениса Омарова, известного как Zheka Fatbelly.

"Как тебе, брат, Казахстан, как казахи?" - спросил Zheka Fatbelly приглашенного гостя.

"Великолепно. Я обожаю ваш менталитет. Очень открытые ребята, очень эмоциональные, я это ценю. Ну, во-первых, я сам из Башкортостана. У нас тоже горы, везде зелено. Этот воздух, я чувствую себя как дома здесь. И, в принципе, разрез глаз у нас похож. Тюркские народы. Спасибо, Алматы", - сказал рэпер.

Он также отметил, что у него есть платежная карта казахстанского банка.

"Я VIP-казах", - отшутился он.

Исполнитель также рассказал, что у него происходит на личном фронте.

"В сердце сейчас любовь. Бабочки в животе. Впервые это испытал. Это тот самый момент, когда ты понимаешь фразы из фильмов и песен, над которыми ты всю жизнь угорал - "я дышу тобой", "я от тебя без ума". Я все это понял. Это что-то уже взрослое", - признался он.

Моргенштерн также посоветовал детям заняться спортом. Он заявил, что отказался от алкоголя.

"Дети, если хотите на чем-то висеть, повисите на спорте... 6 раз в неделю я занимаюсь спортом, один день отдыхаю. Это если нет перелетов, концертов", - отметил он.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053875-obozhayu-vash-mentalitet-morgenshtern-podelilsya-vpechatleniyami-o-kazahstane-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.