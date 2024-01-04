"Обожаю ваш менталитет": Моргенштерн поделился впечатлениями о Казахстане (видео)

25-летний российский рэпер и шоумен Алишер Моргенштерн побывал на Fatbelly Show и ответил на вопросы казахстанского блогера Жениса Омарова, известного как Zheka Fatbelly.

"Как тебе, брат, Казахстан, как казахи?" - спросил Zheka Fatbelly приглашенного гостя.

"Великолепно. Я обожаю ваш менталитет. Очень открытые ребята, очень эмоциональные, я это ценю. Ну, во-первых, я сам из Башкортостана. У нас тоже горы, везде зелено. Этот воздух, я чувствую себя как дома здесь. И, в принципе, разрез глаз у нас похож. Тюркские народы. Спасибо, Алматы", - сказал рэпер.

Он также отметил, что у него есть платежная карта казахстанского банка.

"Я VIP-казах", - отшутился он.

Исполнитель также рассказал, что у него происходит на личном фронте.

"В сердце сейчас любовь. Бабочки в животе. Впервые это испытал. Это тот самый момент, когда ты понимаешь фразы из фильмов и песен, над которыми ты всю жизнь угорал - "я дышу тобой", "я от тебя без ума". Я все это понял. Это что-то уже взрослое", - признался он.

Моргенштерн также посоветовал детям заняться спортом. Он заявил, что отказался от алкоголя.

"Дети, если хотите на чем-то висеть, повисите на спорте... 6 раз в неделю я занимаюсь спортом, один день отдыхаю. Это если нет перелетов, концертов", - отметил он.

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