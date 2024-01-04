"Обожаю ваш менталитет": Моргенштерн поделился впечатлениями о Казахстане (видео)
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25-летний российский рэпер и шоумен Алишер Моргенштерн побывал на Fatbelly Show и ответил на вопросы казахстанского блогера Жениса Омарова, известного как Zheka Fatbelly.
"Как тебе, брат, Казахстан, как казахи?" - спросил Zheka Fatbelly приглашенного гостя.
"Великолепно. Я обожаю ваш менталитет. Очень открытые ребята, очень эмоциональные, я это ценю. Ну, во-первых, я сам из Башкортостана. У нас тоже горы, везде зелено. Этот воздух, я чувствую себя как дома здесь. И, в принципе, разрез глаз у нас похож. Тюркские народы. Спасибо, Алматы", - сказал рэпер.
Он также отметил, что у него есть платежная карта казахстанского банка.
"Я VIP-казах", - отшутился он.
Исполнитель также рассказал, что у него происходит на личном фронте.
"В сердце сейчас любовь. Бабочки в животе. Впервые это испытал. Это тот самый момент, когда ты понимаешь фразы из фильмов и песен, над которыми ты всю жизнь угорал - "я дышу тобой", "я от тебя без ума". Я все это понял. Это что-то уже взрослое", - признался он.
Моргенштерн также посоветовал детям заняться спортом. Он заявил, что отказался от алкоголя.
"Дети, если хотите на чем-то висеть, повисите на спорте... 6 раз в неделю я занимаюсь спортом, один день отдыхаю. Это если нет перелетов, концертов", - отметил он.
Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053875-obozhayu-vash-mentalitet-morgenshtern-podelilsya-vpechatleniyami-o-kazahstane-video/