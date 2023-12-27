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"Стараюсь быть примерной келин": Куралай Бекжанова показала архивное видео со свадьбы

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Мирас и Куралай Бекжановы
Мирас и Куралай Бекжановы. Фото: instagram.com/miras_kuralay_official

Отечественные исполнители, супруги Мирас и Куралай Бекжановы отмечают 24-ю годовщину брака. Певица разместила в соцсети архивные кадры с их свадьбы, передает NUR.KZ.

Артистка не только разместила редкое видео, но и написала пост. Она отметила, что очень ценит и любит не только мужа, но и свою ене, которую называет мамой.

"Благодарю Всевышнего. Казалось бы, только вчера мы поженились, а уже пролетело 24 года. У казахов говорят, что если джигит прославит свое имя, то это счастье, а если же у него будет хорошая жена, то оно умножится в тысячу раз.

Поэтому я все это время стараюсь быть примерной келин. Благодарю родителей, которые меня воспитали, обучили всему. Если бы они были живы, то, думаю, они гордились бы мной. Благодарю Аллаха, что попала в такую прекрасную семью, и нашу маму.

То, что нас сегодня знают как Мираса и Куралай, это ваша заслуга, мама. До сих пор ни разу я не назвала маму ене. Говорят, если в семье есть старшие, то это достояние и богатство. Живите долго, мама, радуйтесь достижениям внуков и детей. Пусть наше единство и уважение будет вечным", - отметила Куралай.

Подписчики пожелали паре счастья и долгих лет яркой и красивой жизни. Ранее Мирас и Куралай Бекжановы показали свой роскошный четырехэтажный особняк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052936-starayus-byt-primernoy-kelin-kuralay-bekzhanova-pokazala-arhivnoe-video-so-svadby/

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