Мирас и Куралай Бекжановы показали свой роскошный четырехэтажный особняк (видео)

Мирас и Куралай Бекжановы. Фото: instagram.com/miras_kuralay_official

Отечественные артисты Мирас и Куралай Бекжановы показали свой роскошный четырехэтажный особняк, расположенный в экологически чистом районе у подножия гор. Супруги встретили у себя ведущую программы "Жұлдызды шаңырақта".

В гости к звездной паре пришла журналист Анна Данченко. Супруги поведали ей о том, как приобрели дом.

"Мы купили уже построенный дом. Бывшие хозяева его построили, но можно сказать, что совсем не жили здесь. По определенным причинам им пришлось продать дом. И так получилось, что они будто построили его специально для нас.

Нам он понравился, высокий, светлый, просторный, с высоким фундаментом. А воздух какой здесь чудесный, у подножия гор. К тому, же качество дома очень хорошее.

Здесь 4 этажа, есть цокольный этаж внизу, наверху есть мансарда. Убирать его, конечно, нелегко. Хоть у нас есть дочери, но у них учеба, они не всегда свободны. Куралай мне порой говорит, когда суетится перед встречей гостей, что мы купили очень большой дом", - рассказал Мирас.

Дом Мираса и Курайлай Бекжановых. Кадр из видео: youtube.com

После покупки дома супруги сделали ремонт. Мирас отметил, что они не стали прибегать к услугам дизайнера, а все сделали по своему вкусу. Певец показал просторный холл, он оформлен в светлых тонах с применением фотообоев с цветочным мотивом.

"Наша мама очень любит цветы, поэтому их так много во всем доме", - признается Куралай.

В холле привлекает внимание большой аквариум с красивыми рыбками. За ними ухаживает сам артист.

Хозяйка дома рассказала, что у нее есть кухня на цокольном этаже, предназначенная специально для приготовления большого количества блюд, когда в дом приезжают гости.

Когда же в доме только члены семьи, то Куралай готовит в столовой комнате.

Супруги провели рум-тур по дому и рассказали, что помимо жилых комнат в особняке есть бильярдная комната, гардеробная, тренажерный зал.

"Если вы заметили, все комнаты в доме очень просторные и светлые. С лоджии в комнате нашей мамы видны прекрасные горы. Она сама выбрала себе эту спальню, ей удобно, что, поднявшись по лестнице, она сразу же попадает в свою комнату", - отметил артист.

Звездные супруги поведали, что всегда рады гостям, в их доме спокойно помещается до 60 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022975-miras-i-kuralay-bekzhanovy-pokazali-svoy-roskoshnyy-chetyrehetazhnyy-osobnyak-video/