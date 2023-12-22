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30 лет независимости Казахстана

"Вдруг он будет женат, а я стану токал": Асель Аскар высказалась о будущем избраннике

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и блогер Асель Аскар, сыгравшая в фильмах "Розыгрыш по-казахски", "Той любой ценой", ответила на вопрос подписчиков в Instagram о муже, передает NUR.KZ.

Асель не стала юлить и ответила на поставленный вопрос прямо.

"Мужа у меня давно нет. У меня их в прошлом было аж 2 "штуки". Сейчас я свободна, как птица. Как новый появится, обязательно сообщу.

Показать его не обещаю, но то, что расскажу о нем - это точно. Просто пока не знаю, вдруг он будет женат, а я стану токал. Наперед загадывать нельзя.

Но "частями" снимать его буду, наверное. Короче, не знаю пока", - ответила Асель.

Сторис Асель Аскар
Сторис Асель Аскар. Скриншот: instagram.com/assel.askar

Ранее Асель Аскар поговорила с подписчиками о размере своего заработка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052049-vdrug-on-budet-zhenat-a-ya-stanu-tokal-asel-askar-vyskazalas-o-buduschem-izbrannike/

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