"Вдруг он будет женат, а я стану токал": Асель Аскар высказалась о будущем избраннике

Казахстанская актриса и блогер Асель Аскар, сыгравшая в фильмах "Розыгрыш по-казахски", "Той любой ценой", ответила на вопрос подписчиков в Instagram о муже, передает NUR.KZ.

Асель не стала юлить и ответила на поставленный вопрос прямо.

"Мужа у меня давно нет. У меня их в прошлом было аж 2 "штуки". Сейчас я свободна, как птица. Как новый появится, обязательно сообщу.

Показать его не обещаю, но то, что расскажу о нем - это точно. Просто пока не знаю, вдруг он будет женат, а я стану токал. Наперед загадывать нельзя.

Но "частями" снимать его буду, наверное. Короче, не знаю пока", - ответила Асель.

Сторис Асель Аскар. Скриншот: instagram.com/assel.askar

Ранее Асель Аскар поговорила с подписчиками о размере своего заработка.