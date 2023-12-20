"Зачем?": актрису, подарившую 8-летней дочери люксовое авто, раскритиковали в Сети

Анна Хилькевич решила преподнести дочери на день рождения люксовый автомобиль - реакцию 8-летней Арианны актриса выложила в Instagram. Пользователи Сети подарок не поняли, передает NUR.KZ.

8-летняя дочь звезды сериала "Универ. Новая общага" отметила свой день рождения. Детский праздник прошел в мистическом стиле - Хилькевич назвала вечеринку "страшно красивой".

В конце праздника маленькую Арианну ожидал сюрприз, которого, как написала актриса, "не ожидал никто". Выйдя на улицу, дочь знаменитости увидела люксовый автомобиль марки BMW, украшенный яркими гирляндами. Это был подарок для 8-летней девочки - однако, судя по реакции, запечатленной на видео, Арианна то ли этого не поняла, то ли не оценила.

"Такого не ожидал никто….. у Ариаши теперь есть свой собственный АВТОМОБИЛЬ!!!! Дада, мы подарили Ариаше настоящий", - пишет довольная мама под публикацией.

Хилькевич также прокомментировала реакцию дочери на столь необычный для ее возраста подарок.

"Только взгляните на лицо именинницы - она от удивления даже забыла удивиться. Честно, я ожидала такой реакции! Как отойдет от шока - расскажу о ее эмоциях", - подытожила актриса.

Подписчики, однако, остались в недоумении - многие посчитали, что 8-летняя девочка больше обрадовалась бы подарку, который соответствует ее возрасту.

"Лицо ребенка, который хотел свое, детское, а ему дарят машину, на которой он максимум будет на заднем сиденье ездить", "А на самом деле она просто хотела гелевые пахнущие ручки", "Детям нужно детство, а не пафос среди своей аудитории", "Не понимаю, зачем ребенку авто?", "Зачем??? Такая глупость... Торопить взросление, пусть бы ребенок побыл просто ребенком", - написали в комментариях пользователи Сети.

37-летняя Анна Хилькевич прославилась благодаря ролям в сериалах "Универ" и "Барвиха". Актриса также снялась в нескольких фильмах франшизы "Елки".