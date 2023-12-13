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"Живи с верой и любовью": Давлетяров поздравил старшего сына с 18-летием в соцсети

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Арман Давлетяров
Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Заслуженный деятель Казахстана, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров трогательно поздравил сына с 18-летием. Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям любящего отца, передает NUR.KZ.

Давлетяров отметил, что его старший сын Ясин достиг совершеннолетия, он поздравил его с такой красивой датой и разместил подборку фото с ним.

"У него уже своя студенческая жизнь, вдали от нас. Он вырос, закончил школу и учится в университете в другой стране.

Но для нас, родителей, он все еще наш мальчик, любимый сын, наше солнышко, наша радость и гордость, наш помощник и наша опора.

Любим всем сердцем, скучаем и ждем не дождемся встречи с тобой, Ясин! Будь здоров и счастлив! Живи с верой и любовью!" - написал он.

"Здоровья, успехов, долгих долгих лет жизни", "Какой замечательный мальчик, глаза такие чистые. Пусть будет в своей жизни счастлив!", "У вас красивые, воспитанные растут дети", "С днем рождения вашего красавчика, желаю всех благ на жизненном пути!", "Какое красивое имя", - отметили подписчики под постом медиаменеджера.

Отметим, что у 53-летнего Армана Давлетярова пятеро детей - четыре сына и дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2050570-zhivi-s-veroy-i-lyubovyu-davletyarov-pozdravil-starshego-syna-s-18-letiem-v-sotsseti/

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