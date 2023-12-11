"Лучшая ене": Роза Алкожа показала реакцию молодой келин на ее сюрприз (видео)

Казахстанская певица Роза Алкожа показала в Instagram, как отреагировала новоиспеченная келин на ее сюрприз. Подписчики умилились их теплым отношениям, передает NUR.KZ.

Недавно Роза Алкожа женила сына. Заботливая ене решила устроить сюрприз своей келин. Она предложила ей выбрать записки, в которых было указано, что ожидает девушку в ближайшем будущем.

Келин вытянула записку, где было отмечено, что ей и ее супругу предстоит романтическая поездка на Шри-Ланку. К слову, во второй записке был указан Таиланд.

"Это моя келин, которой вы пожелали счастья. Мы приняли ее в свою семью как шестого ребенка. Дома она носит платок и встречает меня поклоном, но когда выезжаем на прогулку по городу, я разрешаю ей выходить без платка. Мне тоже так разрешали. Решили ей устроить такой сюрприз. Вот что из этого вышло", - написала певица.

"Нет большего счастья, если вы принимаете келин как дочь", "Поздравляем вас с келин!", "Она, и правда, вам как дочь", "Роза Алкожа - лучшая ене", - написали пользователи соцсети.