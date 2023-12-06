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"Мамины глазки": Полина Гагарина впервые показала фото шестилетней дочери в соцсети

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Полина Гагарина
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

36-летняя российская певица Полина Гагарина впервые показала шестилетнюю дочь Мию в соцсети. Мать и дочь отлично провели время, катаясь на коньках, передает NUR.KZ.

"Обещание дочери - это святое! После трех съемок в разных местах, я помчалась к своей любимой девочке покататься на коньках на красивейшем катке нашего города. Там сказочная атмосфера!" - написала она.

Певица отметила, что ее дочь была в полном восторге. Остаться незамеченной артистке помогла балаклава.

"Если бы я когда-то вас увидела бы в общественном месте, я бы не подошла. Потому что личная жизнь у артиста должна быть личной. А на концерте можно и подойти - цветы подарить", "Разрез глаз и улыбка мамины", "Мия - Полина Гагарина в миниатюре! Суперклассная и бойкая девочка", "Наконец-то, мы так долго этого ждали", "Какая хорошенькая малышка с мамиными глазками", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049482-maminy-glazki-polina-gagarina-vpervye-pokazala-foto-shestiletney-docheri-v-sotsseti/

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