"Это объясняет любовь к конине и бешбармаку": Иван Дорн рассказал о своих казахских корнях

Известный украинский певец Иван Дорн заявил, что провел ДНК-тесты, которые показали, что в его жилах течет казахская и балканская кровь. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

"Вуаля! Мои ДНК-тесты показали, что у меня балканские и казахстанские корни. Жду, когда мои родственники внезапно объявятся оттуда", - написал Иван Дорн.

В комментариях под публикацией казахстанцы пишут, что рады "новому родственнику", и зовут певца в гости.

"Ну все и так было понятно! Привет от казахстанской сестры", "О, боже, наш брат!", "Я могу быть вашим родственником из Казахстана", "Казахстан вас очень любит!", "Прикольно, Вань, что казахское прилетело", "О, класс, и в вас живет казах, поэтому такой талантливый", "Мы знали это", "Ждем на бешбармак", "Это объясняет твою любовь к конине и бешбармаку", - пишут пользователи.

Иван Дорн родился 17 октября 1988 года в Челябинске. В 1990 году переехал в Славутич (Украина) в связи с работой отца на Чернобыльской АЭС.

Он - украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. Бывший участник группы "Пара нормальных".

Напомним, в 2019 году Иван Дорн снял совместный с диджеем Vakula клип на песню "Во сне". Съемки проходили в Алматы. Режиссером выступил Максим Шишкин из творческого объединения Айсултана Сеитова QARA.

Также украинский певец и Галмыжан Молданазар удивили поклонников совместным треком под названием "Kaida".