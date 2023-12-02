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30 лет независимости Казахстана

"Это объясняет любовь к конине и бешбармаку": Иван Дорн рассказал о своих казахских корнях

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Иван Дорн
Иван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan

Известный украинский певец Иван Дорн заявил, что провел ДНК-тесты, которые показали, что в его жилах течет казахская и балканская кровь. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

"Вуаля! Мои ДНК-тесты показали, что у меня балканские и казахстанские корни. Жду, когда мои родственники внезапно объявятся оттуда", - написал Иван Дорн.

В комментариях под публикацией казахстанцы пишут, что рады "новому родственнику", и зовут певца в гости.

"Ну все и так было понятно! Привет от казахстанской сестры", "О, боже, наш брат!", "Я могу быть вашим родственником из Казахстана", "Казахстан вас очень любит!", "Прикольно, Вань, что казахское прилетело", "О, класс, и в вас живет казах, поэтому такой талантливый", "Мы знали это", "Ждем на бешбармак", "Это объясняет твою любовь к конине и бешбармаку", - пишут пользователи.

Иван Дорн родился 17 октября 1988 года в Челябинске. В 1990 году переехал в Славутич (Украина) в связи с работой отца на Чернобыльской АЭС.

Он - украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. Бывший участник группы "Пара нормальных".

Напомним, в 2019 году Иван Дорн снял совместный с диджеем Vakula клип на песню "Во сне". Съемки проходили в Алматы. Режиссером выступил Максим Шишкин из творческого объединения Айсултана Сеитова QARA.

Также украинский певец и Галмыжан Молданазар удивили поклонников совместным треком под названием "Kaida".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048780-eto-obyasnyaet-lyubov-k-konine-i-beshbarmaku-ivan-dorn-rasskazal-o-svoih-kazahskih-kornyah/

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