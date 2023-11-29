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Юлия Барановская поплавала в ледяной воде в 6-градусный мороз (видео)

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Юлия Барановская
Юлия Барановская. Скрин видео: instagram.com/baranovskaya_tv

Юлия Барановская стала "моржом" - известная российская телеведущая надела костюм и окунулась в ледяную воду. Температура воздуха за бортом, по ее словам, была минус 6 градусов, передает NUR.KZ.

Никакого макияжа, только водолазный костюм и ледяная вода - Юлия Барановская решила попробовать экстрим на вкус. В минус шесть телеведущая окунулась в открытый водоем - с непривычки Барановская забыла надеть маску и ласты, что только добавило ситуации экстремальности. Приключения телезвезды запечатлели на видео, а сама Юлия выложила это в Instagram.

Барановская признается - еще в прошлом году она и не помышляла о подобном увлечении. Теперь она планирует делать это ежегодно.

"Скажи мне еще год назад , что я буду прыгать в ледяную воду, когда на улице минус шесть, я бы сказала - никогда! Но!!!! Если для исполнения своей мечты нужно всего-то прыгнуть в ледяную воду - это уже совсем другой разговор. Мечта исполнилась, и видимо теперь в эту воду я буду прыгать каждый год", - комментирует публикацию телеведущая.

Подписчики в комментариях восхитились храбростью Юлии, назвав ее "бесстрашной".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048235-yuliya-baranovskaya-poplavala-v-ledyanoy-vode-v-6-gradusnyy-moroz-video/

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