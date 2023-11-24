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Торегали Тореали ответил на вопрос, намерен ли взять токал

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Торегали Тореали
Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали стал гостем программы NNN SHOW и ответил на вопрос о второй жене. Исполнитель открыто заявил о своем намерении взять токал в будущем.

Вначале вопрос о второй жене вызвал у Торегали улыбку. Но поскольку у него потребовали открытого ответа, он не стал юлить и ответил прямо.

"Да, возьму, если Аллах позволит. Вообще, хотел бы взять четыре жены", - заявил он.

Но потом объяснил, что все будет так, как предначертано судьбой.

"Конечно, вопрос о токал в нашем обществе - один из самых широко обсуждаемых. Это все с позволения Аллаха. Если мне это предначертано судьбой, даже если тысячи людей будут против, я возьму еще одну жену.

А если не суждено, то даже если я буду иметь твердое намерение, уговорю жену привести в дом токал, то этому не бывать. Судьба в руках Аллаха. Если он позволит, то будет, нет - так нет", - отметил певец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047483-toregali-toreali-otvetil-na-vopros-nameren-li-vzyat-tokal/

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