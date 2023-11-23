Байзакова с друзьями устроила мужу сюрприз на день рождения (видео)

Казахстанский блогер Айжан Байзакова показала в своем Instagram-аккаунте, какой сюрприз ей удалось устроить мужу на день рождения с помощью близких друзей, передает NUR.KZ.

Сюрприз Нурбеку удалось устроить незапланированно.

"Праздновать мы сегодня не планировали, так как перенесли на 7 декабря. Я всем сразу сказала, что стол накрывать не буду, обнимем, поцелуем мужа и идем спать.

Пришли наши любимые и подняли настроение Нурбеку, который все это время занимался машиной. Я мужу подарила горнолыжный костюм, праздновать будем в горах", - отметила Айжан.

Сторис Айжан Байзаковой. Скриншот: instagram.com/bayzakova

Именинник задул свечи на торте под традиционную песню Happy Birthday и провел теплый вечер с окружении друзей, жены и сына.

Напомним, Байзакова сделала обращение в соцсети к мужчинам, обижающих жен, отметив, что карма есть.