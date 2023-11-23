Байзакова с друзьями устроила мужу сюрприз на день рождения (видео)
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Казахстанский блогер Айжан Байзакова показала в своем Instagram-аккаунте, какой сюрприз ей удалось устроить мужу на день рождения с помощью близких друзей, передает NUR.KZ.
Сюрприз Нурбеку удалось устроить незапланированно.
"Праздновать мы сегодня не планировали, так как перенесли на 7 декабря. Я всем сразу сказала, что стол накрывать не буду, обнимем, поцелуем мужа и идем спать.
Пришли наши любимые и подняли настроение Нурбеку, который все это время занимался машиной. Я мужу подарила горнолыжный костюм, праздновать будем в горах", - отметила Айжан.
Именинник задул свечи на торте под традиционную песню Happy Birthday и провел теплый вечер с окружении друзей, жены и сына.
Напомним, Байзакова сделала обращение в соцсети к мужчинам, обижающих жен, отметив, что карма есть.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047270-bayzakova-s-druzyami-ustroila-muzhu-syurpriz-na-den-rozhdeniya-video/