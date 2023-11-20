"Она беременна?": экс-супруг Бородиной заинтриговал новым фото с возлюбленной

Бизнесмен Курбан Омаров, экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, разместил в соцсети неоднозначный снимок со своей возлюбленной, снятый на гендер-пати, передает NUR.KZ.

На снимке Курбан держит свою избранницу за живот, что дало повод фанатам заподозрить ее в беременности. Однако сам Курбан ни слова не сказал об этом, написав пост под фото совсем на другую тему. Подписчики бурно обсудили увиденное в комментариях.

"Вы, похоже, к тексту не то фото поставили", "Это означает беременность?", "Интриган, это же надо под такой фоткой писать совсем другие слова", "Лера беременна? Я что-то пропустила?", "Очень рада за их пару, и если она беременна, то это безумное счастье", "А как же свадьба?", "Мне показалось или скоро будем гадать, розовый цвет или голубой?", "Что-то вы скрываете, ребята", - гласят отзывы.