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"Видно, что сильно соскучились": кадры встречи Кайрата Нуртаса с детьми растрогали Казнет

Опубликовано:

Кайрат Нуртас с детьми
Кайрат Нуртас с детьми. Кадр из видео: instagram.com/kair_n

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас разместил в соцсети теплое видео встречи со своими детьми, которое растрогало до слез его подписчиков, передает NUR.KZ.

На днях у его младшего сына Хана был день рождения. Мальчику исполнилось 9 лет. Кайрат посвятил трогательный стих сыну. Она также разместил видео, на котором запечатлен момент возвращения звездного отца домой.

Реакция детей умилила пользователей Сети, а некоторых довела до слез.

"Счастья много не бывает, с днем рождения, жеребенок", "Кайрош такой добрый, детей очень любит", "Я расплакалась, увидев эти кадры", "Кажется, они все еле сдерживают слезы, видно, что сильно соскучились", "Кажется, что они долго не виделись", "Видно, как любят своего папу", - написали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046595-vidno-chto-silno-soskuchilis-kadry-vstrechi-kayrata-nurtasa-s-detmi-rastrogali-kaznet/

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