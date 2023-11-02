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Жания Джуринская рассказала, что платит няне-иностранке 900 долларов в месяц (видео)

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Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская показала няню своей маленькой дочери, женщина прилетела из Филиппин. Актриса рассказала, какую зарплату выплачивает ей ежемесячно, что возмутило некоторых ее подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

Жания показала, как няня играет с ее дочерью и разговаривает с ней и домочадцами на английском языке.

"Будем надеяться на чудо, что скоро дома мы все заговорим на английском", - отметила актриса.

Подписчицы поинтересовались, сколько Жания платит своей няне.

"Около 2 миллионов мы отдали агентству за перелет и визу. Плюс ежемесячная зарплата - 900 долларов", - написала актриса.

Сторис Жании Джуринской
Сторис Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Озвученная сумма вызвала переполох у подписчиков Джуринской. Кого-то такая информация возмутила, кто-то, напротив, похвалил Жанию и заявил, что ребенок будет благодаря няне-иностранке знать английский язык.

Она поспешила разъяснить, что раньше экономила на себе, однако теперь поняла, что этого делать не стоило. Сейчас Жания спокойно относится к тому, что в их семье есть няня и водитель. Няня значительно облегчила ей жизнь, признается Жания.

"Столько шума после моих рассказов касаемо нянечки нашей, а как узнали, сколько нянечка наша зарабатывает, так вообще чуть меня не съели в директ: "Не знаете куда деньги девать, что это такое!". У меня было такое мышление, что нужно экономить, не нужно растрачивать деньги.

Тем более, когда у тебя есть родные и бликие, почему ты на себя тратишь деньги! Ты должна помогать, очень много каких-то убеждений было.

Как я говорила, я всегда прорабатываю, хожу к психологам. Есть практики, которые помогли мне посмотреть на ситуацию, на свою жизнь со стороны, и понять, почему я так относилась к деньгам, почему я все время экономила, почему мои деньги не умножались", - рассказала она.

Напомним, Жания Джуринская недавно сообщила о второй беременности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043830-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-chto-platit-nyane-inostranke-900-dollarov-v-mesyats-video/

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