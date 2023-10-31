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"Сейчас ни о чем не переживаю": Ерке Есмахан рассказала, что Raim погасил ее ипотеку

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Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, которая готовится стать мамой во второй раз, пообщалась со своими фанатами в Instagram и ответила на их вопросы, передает NUR.KZ.

У Ерке поинтересовались, будут ли они с мужем жить в этой же квартире после рождения ребенка.

"Конечно, будем жить здесь. В свое время я купила эту квартиру в кредит и платила несколько лет. До сих пор помню, как было трудно, когда сидела без работы дома в пандемию.

Вышла замуж за Raim и он стал моей опорой, ситуация улучшилась. Муж закрыл кредит и принес мои документы из банка, моей радости не было предела. Слава Богу. Сейчас я ни о чем не переживаю. Так что будем пока жить в этом доме", - написала она.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке попросили рассказать историю их любви с Raim.

"Это очень долгая история, со своими сложностями, радостью и печалью, встречами и расставаниями, чувствами, не уложившимися в стандарт, любовью, ставшей песней. Как бы мы ни убегали от этого счастья, нас настигла любовь", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043293-seychas-ni-o-chem-ne-perezhivayu-erke-esmahan-rasskazala-chto-raim-pogasil-ee-ipoteku/

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