"Сейчас ни о чем не переживаю": Ерке Есмахан рассказала, что Raim погасил ее ипотеку

Казахстанская певица Ерке Есмахан, которая готовится стать мамой во второй раз, пообщалась со своими фанатами в Instagram и ответила на их вопросы, передает NUR.KZ.

У Ерке поинтересовались, будут ли они с мужем жить в этой же квартире после рождения ребенка.

"Конечно, будем жить здесь. В свое время я купила эту квартиру в кредит и платила несколько лет. До сих пор помню, как было трудно, когда сидела без работы дома в пандемию.

Вышла замуж за Raim и он стал моей опорой, ситуация улучшилась. Муж закрыл кредит и принес мои документы из банка, моей радости не было предела. Слава Богу. Сейчас я ни о чем не переживаю. Так что будем пока жить в этом доме", - написала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке попросили рассказать историю их любви с Raim.

"Это очень долгая история, со своими сложностями, радостью и печалью, встречами и расставаниями, чувствами, не уложившимися в стандарт, любовью, ставшей песней. Как бы мы ни убегали от этого счастья, нас настигла любовь", - заявила она.