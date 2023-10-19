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"Она у меня очень красивая": Айдар Тургамбек рассказал, почему скрывает жену от публики

Опубликовано:

Айдар Тургамбек
Айдар Тургамбек. Фото: instagram.com/aidar_turgambek

Казахстанский исполнитель и участник группы "Жігіттер" Айдар Тургамбек рассказал ведущей программы "Қызықты weekend" Анне Данченко о том, почему скрывает свою супругу от публики.

Анна Данченко поинтересовалась, почему певец не знакомит со своей супругой, хотя часто упоминает ее в беседе.

"Она у меня очень красивая. Могут сглазить. Я сам восхищен ее красотой. Она совершенно не публичный человек. И на тои не ходит. Вчера вот удалось ее уговорить поехать на той к ее родственникам. Она просто не любит места, где очень много людей.

Не любит сниматься на фото, видео, и детей не любит снимать. А дома она полностью следит за детьми, создает уют, все условия для меня. Выполняет самые главные вещи в жизни - дарит жизнь нашим детям и воспитывает их. У нас четыре дочери, старшей 12, младшей - 1 годик.

Моя супруга образованная, окончила вуз на красный диплом. Сейчас снова учится, предпочитает заниматься своим образованием, любит много читать. Она прекрасный человек, к нам приходят часто гости, супруга общается с женами моих коллег по сцене.

Нас познакомила моя младшая сестра. Она оказалась знакомой ее сокурсницы, я тогда как раз всерьез думал о женитьбе, был готов создать семью, мне скинули ее фото, она мне очень понравилась, очень красивая девушка.

Я сразу же купил билет и полетел к ней, мы встречались всего 2 раза, поговорили по душам, открыто, я все рассказал о себе, а потом мы сразу же поженились", - рассказал он.

Ранее Айдар Тургамбек озвучил сумму гонорара за "қыз ұзату" и "сүндет той".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2041667-ona-u-menya-ochen-krasivaya-aydar-turgambek-rasskazal-pochemu-skryvaet-zhenu-ot-publiki/

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