"Она у меня очень красивая": Айдар Тургамбек рассказал, почему скрывает жену от публики
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Казахстанский исполнитель и участник группы "Жігіттер" Айдар Тургамбек рассказал ведущей программы "Қызықты weekend" Анне Данченко о том, почему скрывает свою супругу от публики.
Анна Данченко поинтересовалась, почему певец не знакомит со своей супругой, хотя часто упоминает ее в беседе.
"Она у меня очень красивая. Могут сглазить. Я сам восхищен ее красотой. Она совершенно не публичный человек. И на тои не ходит. Вчера вот удалось ее уговорить поехать на той к ее родственникам. Она просто не любит места, где очень много людей.
Не любит сниматься на фото, видео, и детей не любит снимать. А дома она полностью следит за детьми, создает уют, все условия для меня. Выполняет самые главные вещи в жизни - дарит жизнь нашим детям и воспитывает их. У нас четыре дочери, старшей 12, младшей - 1 годик.
Моя супруга образованная, окончила вуз на красный диплом. Сейчас снова учится, предпочитает заниматься своим образованием, любит много читать. Она прекрасный человек, к нам приходят часто гости, супруга общается с женами моих коллег по сцене.
Нас познакомила моя младшая сестра. Она оказалась знакомой ее сокурсницы, я тогда как раз всерьез думал о женитьбе, был готов создать семью, мне скинули ее фото, она мне очень понравилась, очень красивая девушка.
Я сразу же купил билет и полетел к ней, мы встречались всего 2 раза, поговорили по душам, открыто, я все рассказал о себе, а потом мы сразу же поженились", - рассказал он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2041667-ona-u-menya-ochen-krasivaya-aydar-turgambek-rasskazal-pochemu-skryvaet-zhenu-ot-publiki/