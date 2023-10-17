"Чудесные моменты": Али Окапов и Акерке Буркитбай провели фотосессию с сыном

Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай поделились теплыми семейными фото в своих аккаунтах в Instagram. Молодые родители отметили, что их малышу исполнилось 8 месяцев, передает NUR.KZ.

Али Окапов и Акерке Буркитбай с сыном запечатлелись на фоне желтой листвы. Теплые фотографии вызвали умиление подписчиков. Счастливые родители отметили, что их малыш быстро растет и радует семью.

"Изо дня в день у сына появляются новые привычки, он быстро меняется. Нам захотелось отразить эти чудесные моменты в семейной фотосессии в самый прекрасный период осени", - написал Али.

"Это бесценное богатство. Будьте счастливы", "Сладкий цыпленок. На бабушку свою похож", "Он и на бабушку, и на папу, и на маму, и на дядю похож. Никого не обидел", - отмечено в комментариях под постом.