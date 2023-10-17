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"Чудесные моменты": Али Окапов и Акерке Буркитбай провели фотосессию с сыном

Опубликовано:

Али Окапов и Акерке Буркитбай с сыном
Али Окапов и Акерке Буркитбай с сыном. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай поделились теплыми семейными фото в своих аккаунтах в Instagram. Молодые родители отметили, что их малышу исполнилось 8 месяцев, передает NUR.KZ.

Али Окапов и Акерке Буркитбай с сыном запечатлелись на фоне желтой листвы. Теплые фотографии вызвали умиление подписчиков. Счастливые родители отметили, что их малыш быстро растет и радует семью.

"Изо дня в день у сына появляются новые привычки, он быстро меняется. Нам захотелось отразить эти чудесные моменты в семейной фотосессии в самый прекрасный период осени", - написал Али.

"Это бесценное богатство. Будьте счастливы", "Сладкий цыпленок. На бабушку свою похож", "Он и на бабушку, и на папу, и на маму, и на дядю похож. Никого не обидел", - отмечено в комментариях под постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2041362-chudesnye-momenty-ali-okapov-i-akerke-burkitbay-proveli-fotosessiyu-s-synom/

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