"Распыляют свой яд в Сети": беременная Ерке рассказала, как справляется с хейтом

Казахстанкая певица Ерке Есмахан, ожидающая второго малыша, ответила фанатам в Instagram, как справляется с хейтом в Сети. Она считает, что иметь здоровую психику - большое счастье, передает NUR.KZ.

У Ерке спросили, как она выдерживает хейт в Сети. Артистка заявила, что старается не обращать внимания на негативные комментарии.

"Сказать вам, кто самый богатый человек сейчас? Это не тот, кто достиг больших высот и у кого много денег. Самый богатый и счастливый - это человек со здоровой психикой.

Тысячи психологов усердно работают, чтобы избавить своих пациентов от травм и очистить их психику от негатива. Если заметили, люди сейчас заняты собой.

А кто не занимается собой, не смог себя победить, вымещает гнев на других. В Сети они распыляют свой яд на окружающих.

Многих известных людей хейтят в соцсети, на это не стоит обращать внимания. Счастье, что ты тот человек, который получает сообщения, а не тот, кто, не имея своей жизни, пишет другим. Выбор за вами", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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