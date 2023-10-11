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"Не встречал более порядочной женщины": Жан Байжанбаев впервые показал фото жены в соцсети

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Жан Байжанбаев
Жан Байжанбаев. Фото: instagram.com/zhan_baizhanbayev

Казахстанский актер Жан Байжанбаев впервые в соцсети показал фото супруги. Он отметил, что его жена не любит публичности, и трогательно поздравил ее с днем рождения, передает NUR.KZ.

У Жана Байжанбаева часто спрашивают, почему он не делится снимками жены. Он решил показать ее фото в день ее рождения. Актер рассказал о любимой супруге Гульнаре, отметив, что она не публичный человек.

"Ее приглашали в кино, но она отказывалась, напрочь лишена тщеславия, она даже не ходит со мной на премьеры, фестивали, и прочие тусовки - не нравится ей эта богемная суета.

В своей жизни я не встречал более порядочной, честной женщины, которой чужды зависть, сплетни, лицемерие, жадность, высокомерие. Терпеть не может, когда ее жалеют. Великолепный рассказчик с чувством юмора", - написал он.

Актер также добавил, что ее лучшими подругами являются их дочери. Его родственники, друзья и зятья ее очень уважают.

"Не любит со мной ходить за продуктами и на рынок, предпочитает все делать сама. Может отремонтировать мелкую бытовую технику. При этом прекрасно шьет, вяжет и замечательно готовит. Куклы, которые она отлично делает, никогда не продавала, хотя могла бы на этом здорово заработать.

Очень смелая. Во времена бурной молодости, в моих "конфликтных ситуациях" на улице, короче, в драках, бросалась всем телом (42 кг) на защиту меня, а не кричала в стороне: "Милиция, милиция!". Никогда не просила меня что-нибудь ей купить (шубу, машину, колье и т.п.) Я и цветы ей редко покупаю, каюсь, сегодня куплю", - продолжил он.

Жан Байжанбаев отметил также, что его супруга не любит шопинг и не страдает брендоманией, а на своей машине ездит вот уже 12 лет и не собирается ее менять.

"Не любит "телячьи нежности". Слов "жаным", "моя любовь", "милый", "дорогой", "любимый", тем более, "котик", "зайчик" и прочего в ее лексиконе нет! Предпочитает проявлять свою любовь и привязанность делами, а не словами!

Факт: в Инстаграме мы даже не подписаны друг на друга. Любимая актриса Одри Хепберн, духи "Артизан", раньше их у нас не было, сейчас не знаю. Был такой советский сериал "И это все о нем", а это еще не все о ней! С днем рождения тебя, родная!" - резюмировал он.

Подписчики восхитились, как нежно и трепетно актер относится к супруге и пожелали им счастья и любви.

"Какая красивая женщина и как много прекрасных слов", "Вот вам и готовый сценарий для нового фильма", "Я как будто фильм посмотрела с интересной героиней. Женщина, которая может вдохновить. Ваша муза", "О, поздравляю женгешку, долгих лет жизни", - гласят комментарии под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2040570-ne-vstrechal-bolee-poryadochnoy-zhenschiny-zhan-bayzhanbaev-vpervye-pokazal-foto-zheny-v-sotsseti/

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