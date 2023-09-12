"Всегда буду выглядеть на 33": Киркоров показал Собчак результат пластики
Опубликовано:
Телеведущая Ксения Собчак провела интервью с известным пластическим хирургом, которое уже вышло на ее YouTube-канале. В клинике она встретила Филиппа Киркорова, который похвастался результатом пластики.
56-летний певец Филипп Бедросович заявил, что очень доволен работой пластического хирурга и продемонстрировал Ксении в новом выпуске программы "Осторожно: Собчак" результат проведенной операции.
"У меня есть, что показать! У меня есть, что продемонстрировать!" - заявил Киркоров, показав кубики на прессе.
Восхищенная Собчак отметила, что Киркоров в отличной форме.
"Это все свое, просто все лишнее было откачано. Золотые руки хирурга постарались, а дальше - фитнес, поддержка. Тимур - художник, только не от слова "худо". Я его лучшее создание", - сказал Киркоров.
Киркоров признался, как решился на преображение.
"Когда мне исполнилось 33, я сказал, что всегда буду выглядеть на 33 года. Клянусь, это не реклама, это не бартер, я заплатил деньги. Мне Тимур сделал звездную скидку.
Ничего в этом зазорного нет, что мы прибегаем к услугам пластических хирургов. Артисты особенно. У профессиональных артистов должен быть адвокат, свой управляющий делами, психолог, косметолог", - отметил он.
Король росийской эстрады заверил, что просто радуется, глядя на себя в зеркало.
"В один прекрасный момент посмотрел на себя и понял - мне 56 лет. А вокруг молодежь, надо соответствовать. Понял, что надо снова полюбить себя, чтобы кайфовать.
Я этим летом в первый раз за долгое время ходил на пляж загорать. Все смотрели на меня, я кайфовал", - отметил артист.
Ранее мы писали, что Киркоров похвастался атлетической фигурой после преображения, попозировав на камеру в распахнутой рубашке и показав обнаженный торс.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2036289-vsegda-budu-vyglyadet-na-33-kirkorov-pokazal-sobchak-rezultat-plastiki-doktora-haydarova/