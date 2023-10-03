"Нуреке выиграл джекпот": раскатывающая тесто Гульзира Айдарбекова восхитила соцсети (видео)

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова, мама певца Кайрата Нуртаса, дала совет молодым девушкам и женщинам в Instagram, которому всегда следовала в семейной жизни, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова записала видео, на котором видно, как она раскатывает тесто для бешбармака. За делом она решила поговорить с подписчицами.

"Когда вы ходите дома, одевайтесь красиво. И детям вашим тоже поднимете таким образом настроение, они будут хвалиться и говорить: "Это наша мама".

И муж будет вас ценить. Многие за столом начинают ругаться с мужем, дети из-за этого расстраиваются. По возможности старайтесь быть всегда в настроении.

Не нужно опускать авторитет мужа в глазах детей, все, что вы хотите ему сказать, скажите наедине в спальне, чтобы дети всегда уважали и почитали своего отца и брали с вас пример.

Глядя на это, муж будет вас еще больше уважать за вашу мудрость, проницательность, он будет всегда вам благодарен", - посоветовала она.

Подписчики отметили, что Нуртасу Айдарбекову очень повезло с такой мудрой женой.

"Вы прекрасная мама и жена, я с вас беру пример", "Вы все правильно сказали", "Она классная женщина, немногословная, берите пример, Нуреке выиграл джекпот", "Хороший совет молодым", - написали комментаторы.

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