"Я ничего для этого не делаю": Мадлен рассказала, какие дорогие подарки дарили ей мужчины

Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, рассказала в Instagram, какие подарки дарили ей воздыхатели. Она отметила, что мужчины ценят в ней искренность, передает NUR.KZ.

Мадлен спросили, какие дорогие подарки ей дарили мужчины.

"Машину, украшения, сумки, часы, шубы. Оказывается, украшения дарить в совокупности дороже, чем купить машину", - рассказала она.

У блогера попросили совета, как сделать так, чтобы мужчина дарил бриллианты или авто.

"Я ничего для этого не делаю специально, не выпрыгиваю голой из торта. Я веду себя как обычно, такая, какая я есть. У мужчины самого появляется желание что-то сделать для меня. Искренность всегда в приоритете", - отметила она.

Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Некоторые предположили, что Мадлен купила недвижимость, продав дорогие подарки.

"Наша любимая рубрика "считать чужие деньги". Нет, квартира и первая, и вторая были куплены на заработанные мною деньги. И машина обновилась тоже за мой счет. Я ничего не продавала. Чтобы обеспечить мне мой образ жизни, этого не хватит. Нужно много бабок, очень много", - заявила она.

Блогер также добавила, что люди, пытающиеся найти в ней какие-то недостатки, просто не могут поверить в ее идеальность.

"Шучу, у меня есть минусы, но очень маленькие", - посмеялась она.