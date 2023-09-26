"Я ничего для этого не делаю": Мадлен рассказала, какие дорогие подарки дарили ей мужчины
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Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, рассказала в Instagram, какие подарки дарили ей воздыхатели. Она отметила, что мужчины ценят в ней искренность, передает NUR.KZ.
Мадлен спросили, какие дорогие подарки ей дарили мужчины.
"Машину, украшения, сумки, часы, шубы. Оказывается, украшения дарить в совокупности дороже, чем купить машину", - рассказала она.
У блогера попросили совета, как сделать так, чтобы мужчина дарил бриллианты или авто.
"Я ничего для этого не делаю специально, не выпрыгиваю голой из торта. Я веду себя как обычно, такая, какая я есть. У мужчины самого появляется желание что-то сделать для меня. Искренность всегда в приоритете", - отметила она.
Некоторые предположили, что Мадлен купила недвижимость, продав дорогие подарки.
"Наша любимая рубрика "считать чужие деньги". Нет, квартира и первая, и вторая были куплены на заработанные мною деньги. И машина обновилась тоже за мой счет. Я ничего не продавала. Чтобы обеспечить мне мой образ жизни, этого не хватит. Нужно много бабок, очень много", - заявила она.
Блогер также добавила, что люди, пытающиеся найти в ней какие-то недостатки, просто не могут поверить в ее идеальность.
"Шучу, у меня есть минусы, но очень маленькие", - посмеялась она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2038132-ya-nichego-dlya-etogo-ne-delayu-madlen-rasskazala-kakie-dorogie-podarki-darili-ey-muzhchiny/