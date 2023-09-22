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"У меня волевой характер": экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет рассказала о себе

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала, что помогает ей быть уверенной в себе и находить силы в трудных ситуациях, передает NUR.KZ.

У Акботы спросили, как она относится к тому, что нужно быть сильной в тяжелых ситуациях.

"Это правильно. Жизнь человека - не прямая дорога, невозможно пройти без препятствий. Самое главное, чтобы после падения ты смог встряхнуть колени и снова идти вперед.

Не стоит разочаровываться в жизни. Человек на то и человек, что может быть стойким, волевым, принимать умные решения. Тупик - это не конец пути", - написала она.

У экс-солистки "КешYOU" поинтересовались, как ей удается выглядеть такой уверенной, смелой, непоколебимой.

"Во-первых, у меня волевой характер, во-вторых, я прекрасно понимаю, что сама могу строить свою жизнь, которая принадлежит только мне. Для этого, конечно же, нужна большая вера в себя", - заявила актриса.

Сторис Акботы Сейтмагамбет
Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Ранее она высказалась о возможных отношениях с парнем младше себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037734-u-menya-volevoy-harakter-eks-solistka-keshyou-akbota-seytmagambet-rasskazala-o-sebe/

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