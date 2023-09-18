"Копия бабушки": Али Окапов и Акерке Буркитбай впервые показали лицо сына

Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай поделились теплым семейным фото в соцсети. Они впервые показали лицо маленького сына, которому исполнилось 7 месяцев, передает NUR.KZ.

"Мой верблюжонок, очень похожий на своего отца! Будь здоров! Расти крепким, настоящим мужчиной!" - написала Акерке, невестка народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой.

Пользователи Instagram разделились во мнениях, пытаясь опеределить, на кого похож малыш Зейн.

"На Розу апай похож", "Копия бабушки", "Похож на дедушку Таскына", "Пусть будет любимцем народа", "Жаным, сладкий такой", "На маму похож", "Расти на радость своим родителям и бабушкам! Здоровья и счастья, малыш!", "На папу похож", "На кого бы ни был похож, пусть будет жив-здоров", - отметили фанаты.

Али Окапов пояснил, что эта фотосессия была сделана несколько месяцев назад. И сейчас малыш очень сильно изменился. Любящий отец пожелал долгих и счастливых лет своему сыну.

"Он на дядю своего похож", - заключил Мади Рымбаев, младший брат Али Окапова.