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Хью Джекман и его супруга объявили о расставании после 27 лет жизни в браке

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Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс. Фото: instagram.com/thehughjackman

Голливудский актер Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли Фернесс объявили о расставании. Пара прожила вместе 27 лет, в браке у них родилось двое детей, передает Daily Mail.

54-летний голливудский актер Хью Джекман и 67-летняя Деборра-Ли Фернесс сообщили о разводе. Пара прожила в браке 27 лет. Имеет двух взрослых детей – 23-летнего Оскара и 18-летнюю Аву Эллиотт.

Как рассказал источник, последние несколько лет любовь пары скорее превратилась в дружбу, затем их отношения разрушились во время пандемии COVID-19. Локдаун оказал огромное давление на их брак. Несмотря на попытки сохранить союз, супруги решили, что лучшим вариантом будет расстаться друзьями.

Еще одним фактором, усугубившим отношения пары, стала забастовка сценаристов в Голливуде.

По информации на сайте IMDb, актеры вступили в брак 11 апреля 1996 года.

Хью Джекман – актер, певец, мультиинструменталист, танцор и продюсер. Получил международное признание благодаря ролям в фильмах "Престиж", "Кейт и Лео", "Ван Хельсинг", "Величайший шоумен". Наиболее известна его многолетняя роль Росомахи в фильмах по комиксам Marvel (серия фильмов "Люди Икс" и "Логан").

Родился 12 октября 1968 года в Сиднее, Австралия.

Напомним, в мае этого года голливудские сценаристы объявили о начале забастовки. Это произошло после того, как они не смогли прийти к соглашению о повышении заработной платы с крупными студиями, такими как Walt Disney и Netflix.

В июле к забастовкам присоединились актеры телевидения и кино. В итоге были прерваны или отложены ряд съемочных процессов, включая сериалы и телевизионные мини-сериалы, снимаемые на всей территории США. Это привело к тому, что многие крупные премьеры начали откладываться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036902-hyu-dzhekman-i-ego-supruga-obyavili-o-rasstavanii-posle-27-let-zhizni-v-brake/

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