Голливудские сценаристы объявили о начале крупнейшей за последние 15 лет забастовки

Голливуд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Голливудские сценаристы объявили о начале забастовки, которая может спровоцировать хаос во всей индустрии развлечений, а также вызвать сбои в вещании стриминговых сервисов. Подобная забастовка уже проходила в 2007-2008 годах. Тогда это обошлось экономике Калифорнии в 2,1 млрд долларов, передает CNBC.

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Гильдия американских сценаристов объявила о первой забастовке за последние 15 лет. Это произошло после того, как сценаристы не смогли прийти к соглашению о повышении заработной платы с такими студиями, как Walt Disney и Netflix.

"Компании сами спровоцировали активность в профсоюзах. А их непоколебимая позиция в отношении оплаты труда говорит о стремлении и дальше занижать ценность труда сценаристов", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Гильдии.

Альянс продюсеров кино и телевидения, который представляет интересы Walt Disney, Netflix и других компаний, заявил, что готов предложить сценаристам щедрую компенсацию, о чем и было объявлено в ходе последних переговоров с Гильдией сценаристов. При этом 11 500 членов Гильдии дали профсоюзным лидерам право объявить забастовку уже во вторник, после истечения срока их текущего контракта.

Последняя в истории забастовка сценаристов проходила в 2007-2008 годах. Она длилась 100 дней и обошлась экономике Калифонии в 2,1 млрд долларов. Тогда производство многих фильмов и сериалов было остановлено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2018986-gollivudskie-stsenaristy-obyavili-o-nachale-krupneyshey-za-poslednie-15-let-zabastovki/