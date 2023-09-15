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Недавно вышедшая замуж Татьяна Буланова ответила на слухи о расставании с молодым супругом

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Татьяна Буланова с мужем
Татьяна Буланова с мужем. Фото: instagram.com/buslya

Российская певица Татьяна Буланова, которая этим летом вышла замуж в третий раз, ответила на слухи о разрыве с молодым супругом. Артистка заверила, что они вместе, пишет "СтарХит".

В июне 54-летняя Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой бизнесмен Валерий Руднев, который младше жены на 19 лет.

С любимым мужчиной певица состояла в отношениях 3 года, а после решилась пойти под венец. Церемония бракосочетания прошла в Санкт-Петербурге, где живет певица.

Поводом для слухов о расставании новоиспеченных супругов стало интервью артистки, которое она дала Татьяне Устиновой в программе "Мой герой".

Буланова рассказала, что супруг ведет бизнес в Москве и больше времени проводит там. Ей же не хочется переезжать из Санкт-Петербурга.

В беседе с корреспондентом "СтарХита", который дозвонился певице, она заявила, что в их семье все в порядке.

"Нет, это все неправда! Мы вместе", - заверила певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036723-nedavno-vyshedshaya-zamuzh-tatyana-bulanova-otvetila-na-sluhi-o-rasstavanii-s-molodym-suprugom/

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