Актриса из Актау подарила маме двухкомнатную квартиру в Москве

Российская актриса Наталья Рудова, известная по сериалу "Универ", подарила маме квартиру в Москве. Наталья призналась фанатам в соцсети, что мечтала об этом с детства, передает NUR.KZ.

До 12 лет Наталья Рудова жила в Актау. А после развода родителей они вместе с мамой переехали в Россию. Купить квартиру для мамы в Москве она мечтала долгие годы.

"Мне было 12 лет, когда мы остались без собственного жилья. И очень много лет мы скитались по съемным квартирам и комнатам", - рассказала Наталья.

Актриса показала, как мама отреагировала на подарок любимой дочери.

"Не передать словами, что это значит для мамы и для моей семьи! Мамуля теперь москвичка! Спасибо Богу и всем, кто в меня верит! Люблю. Теперь о самом страшном - меня ждет ремонт.

Я делала два ремонта в жизни и это третий, и, надеюсь, сама я их больше делать не буду. Так что принимаю поздравления и плитку, сантехнику, стройматериалы и мебель в дар!" - добавила она.

Видео, которым Наталья поделилась в ленте, растрогало фанатов до слез.

"Наташка, ты умница! Я пока смотрела, тоже прослезилась", - написала теледива Настя Ивлеева.

"Какая умница! Я тоже прослезилась. Ну теперь ремонт желаю пережить без нервов", - присоединилась к поздравлениям актриса Настасья Самбурская.

"Каждой маме по такой дочке или сыну, чтобы родителей никогда не забывали и радовали", "Ната, как трогательно! Ты молодец!", "Долгих и счастливых лет мамочке в своей квартире", - прокомментировали пользователи соцсети.