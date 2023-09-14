Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Слишком много отдала другим, не думая о себе": Алуа Конарова призналась, о чем сожалеет

Опубликовано:

Алуа Конарова
Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова ответила на вопрос о замужестве, рассказала о том, как живет в Турции без знания языка, и призналась, о чем больше всего сожалеет в жизни, передает NUR.KZ.

Подписчики задали продюсеру вопрос о замужестве. Алуа ответила, что пока не хочет замуж. Она также добавила, что никогда не зависела от мужчин и сейчас просто наслаждается жизнью.

"Я не ищу идеал, таковых в природе не существует, я же адекватный человек", - написала продюсер в сторис Instagram.

Сторис Конаровой
Сторис Конаровой. Скриншот: instagram.com/aluakonarova

Конарову также спросили, не трудно ли ей жить в Турции без знания турецкого языка.

"А я же там ни с кем, кроме казахов не общаюсь, а элементарные слова, которые нужны при походе в магазин, выучила. Если нужны переговоры, есть переводчики. Мне нет надобности, я не планирую там жить. Я Казахстан люблю", - заявила она.

Она также рассказала, о чем больше всего сожалеет в жизни.

"Сожалений особо нет. Все, что проживалось, дало опыт, единственное, что поняла, это факт неумения жить для себя и своих потребностей. Слишком много отдала другим, не думая и не заработав себе. Теперь хочется что-то для себя, а силы не те", - призналась Алуа Конарова.

Сторис Конаровой
Сторис Конаровой. Скриншот: instagram.com/aluakonarova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036631-slishkom-mnogo-otdala-drugim-ne-dumaya-o-sebe-alua-konarova-priznalas-o-chem-sozhaleet/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.