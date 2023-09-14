"Слишком много отдала другим, не думая о себе": Алуа Конарова призналась, о чем сожалеет

Казахстанский продюсер Алуа Конарова ответила на вопрос о замужестве, рассказала о том, как живет в Турции без знания языка, и призналась, о чем больше всего сожалеет в жизни, передает NUR.KZ.

Подписчики задали продюсеру вопрос о замужестве. Алуа ответила, что пока не хочет замуж. Она также добавила, что никогда не зависела от мужчин и сейчас просто наслаждается жизнью.

"Я не ищу идеал, таковых в природе не существует, я же адекватный человек", - написала продюсер в сторис Instagram.

Сторис Конаровой. Скриншот: instagram.com/aluakonarova

Конарову также спросили, не трудно ли ей жить в Турции без знания турецкого языка.

"А я же там ни с кем, кроме казахов не общаюсь, а элементарные слова, которые нужны при походе в магазин, выучила. Если нужны переговоры, есть переводчики. Мне нет надобности, я не планирую там жить. Я Казахстан люблю", - заявила она.

Она также рассказала, о чем больше всего сожалеет в жизни.

"Сожалений особо нет. Все, что проживалось, дало опыт, единственное, что поняла, это факт неумения жить для себя и своих потребностей. Слишком много отдала другим, не думая и не заработав себе. Теперь хочется что-то для себя, а силы не те", - призналась Алуа Конарова.