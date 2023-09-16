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"Ничего лучше семьи": Бейонсе показала трогательное фото с родителями

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Бейонсе
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Американская певица Бейонсе выложила в соцсети несколько фото в честь своего дня рождения. Одним из кадров стал трогательный снимок с родителями звезды, передает NUR.KZ.

Фотографии были опубликованы в Instagram-аккаунте певицы, однако никакой подписи сама знаменитость не оставила.

На снимке запечатлена сама Бейонсе между своими обоими родителями, которые целуют дочку в щеки.

Также исполнительница дополнила публикацию несколькими кадрами с вечеринки в честь дня рождения.

В комментариях подписчики поздравили ее с праздником и умилились семейным фото.

"Ничего лучше семьи. Счастья вам", "Ты выглядишь невероятно", "Так мило", "С днем рождения! Вы даже не представляете, какое влияние вы оказываете на этот мир и насколько вы нужны!", "Любовь твоих родителей бесценна", "Какой прекрасный момент", "Семейные фотографии растопили мое сердце. Спасибо, что дали нам возможность заглянуть в ваш мир", "С днем рождения, королева", – написали пользователи.

По информации на сайте IMDb, Бейонсе Жизель Ноулз родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, Техас, США, в семье музыкального продюсера и дизайнера по костюмам. До сольной карьеры состояла в группе Destiny's Child.

С 2008 года находится в браке с рэпером Jay-Z. У них трое детей – Айви Блю, Руми и Сир Картеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036400-nichego-luchshe-semi-beyonse-pokazala-trogatelnoe-foto-s-roditelyami/

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