Вышедшая замуж звезда турецкого сериала "Запретный плод" готовится стать мамой

Турецкая киноактриса Эда Эдже, известная по сериалу "Запретный плод", показала в соцсети самое любимое фото со своей свадьбы. Стало известно, что Эда готовится стать мамой, передает NUR.KZ.

Любимица зрителей Эда Эдже умилила теплым свадебным фото, которое получило высокую оценку ее подписчиков.

"Фотография, которая мне нравится. Время летит так быстро", - отметила Эда

"Моя любимица в Турции - Йылдыз, я ее обожаю", "Как же вы подходите друг другу, пусть ваше счастье будет вечным", "Какая ты была нарядная, будь всегда такой красивой", - отреагировали на фото фанаты.

Девушка полюбилась в роли неуемной и забавной Йылдыз, которую сыграла в популярном турецком сериале "Запретный плод". К слову, сериал снимался в течение пяти лет, поскольку был очень интересен зрителям.

Эда вышла замуж за баскетболиста Буграхана Тунджера, который был ее бойфрендом несколько лет. Пару назвали одной из самых красивых в Турции. Их свадьба состоялась 21 июня этого года.

Как пишет Mynet, стало известно, что актриса готовится стать мамой. Сейчас она на первом месяце беременности.