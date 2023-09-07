Индира Едильбаева и ее муж заворожили романтическим танцем на свадьбе (видео)

Отечественная певица Индира Едильбаева и ее избранник исполнили романтический танец на своей свадьбе и заворожили гостей торжества, а также фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

"Мы вообще не танцоры, но очень хотели запомниться всем и почти две недели готовили наш первый танец молодоженов, очень сильно волновались, но с такими эмоциями даже милее получилось", - подписала Индира кадры, которыми поделилась в ленте.

Отметим, что танец молодых пришедшие гости смогли увидеть на второй свадьбе Индиры и Камалдина, которую они устроили специально для друзей и коллег.

"Очень романтический танец, счастья молодым", "Мило", "Очень красивая молодая пара, совет да любовь", "Восхищаюсь вами, "Какие классные, аж мурашки по коже", - написали подписчики.

Напомним, в начале августа Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов официально зарегистрировали брак. Индире провели обряд "сырға салу", а после она показала, как прошел ее девичник на природе. На днях влюбленные сыграли пышную свадьбу.