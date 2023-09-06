"11 месяцев без тебя": потерявшая малыша Асель Аскар довела до слез фанатов

Асель Аскар. Кадр видео: youtube.com/Assel Askar

Казахстанская актриса и блогер Асель Аскар посвятила фотосессию маленькому сыну Айбарсу, которого похоронила осенью прошлого года. Свою скорбь Асель выразила, выбрав траурный черный цвет, передает NUR.KZ.

"11 месяцев без тебя… Твоя песня утешает и заставляет нас плакать. Бусинка. Когда я была в положении, я сделала красивую фотосессию с белой прозрачной сеткой, я хотела запечатлеть этот красивый период беременности…

Спустя 2 года решила повторить, только уже в траурно-черном цвете. И уже без него… Спросите, зачем? Сама не знаю. Сделала так, как того требовала душа", - написала Асель в Instagram.

"Одни только глазки Бусинки заставляют душу плакать. Пусть всех детей мира обойдут болезни, войны", "Я понимаю вашу боль, жизнь продолжается, а вы навсегда останетесь прекрасной мамой", "Я даже представить не могу, не дай Бог такого ни одной матери", "Плачу", - глаят комментарии под публикацией Асель.

Напомним, младший сын Асель Аскар скончался осенью прошлого года. Малышу было всего 8 месяцев. Асель растрогала фанатов песней и клипом "Мой ангел", которые посвятила сыну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035552-11-mesyatsev-bez-tebya-poteryavshaya-malysha-asel-askar-dovela-do-slez-fanatov/