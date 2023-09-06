Стало известно, почему разводятся Джо Джонас и Софи Тернер

Джо Джонас и Софи Тернер. Фото: instagram.com/sophiet

Американский певец и музыкант Джо Джонас подал на развод с супругой - актрисой Софи Тернер, наиболее известной по сериалу "Игра престолов". Таблоиду TMZ стала известна причина их развода.

34-летний Джо Джонас принял решение развестись с женой после четырех лет брака. Как пишет TMZ, проблемы у пары уже около полугода.

Джо искал адвокатов по разводам как минимум неделю и нанял известного адвоката Тома Сэссера, который занимался разводом Тайгера Вудса.

Джонас подал заяление о разводе во Флориде, заявив, что его брак с 27-летней актрисой "безвозвратно разорван".

Инсайдер сообщил изданию, что причиной разрыва пары стала любовь Софи к вечеринкам.

"Она любит веселиться, он любит оставаться дома. У них очень разные образы жизни", - утверждает источник.

Известно, что Джонас хочет добиться совместной опеки над дочерьми - трехлетней Виллой и годовалой малышкой, хотя появилась информация о том, что девочки в последнее время проживали с отцом.

О проблемах супругов никто не догадывался ранее, Джо и Софи вместе посещали мероприятия. Однако в последнее время Джо часто видели без кольца. А недавно пара продала свой особняк в Майами, который был приобретен ими всего год назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035525-stalo-izvestno-pochemu-razvodyatsya-dzho-dzhonas-i-sofi-terner/