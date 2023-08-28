Снова ставшая бабушкой Екатерина Стриженова показала первое фото с внуками
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Старшая дочь известных российских актеров и телеведущих Александра и Екатерины Стриженовых родила двойню. Первые фото малышей уже появились в соцсети, передает NUR.KZ.
Дочь Стриженовых показала фото из роддома с сыновьями, которое лаконично подписала.
"Плюс два", - отметила она.
После рождения двойни Анастасия сразу же стала многодетной мамой. Отметим, что у нее с супругом подрастает сын Петр.
Первой в комментариях откликнулась счастливая бабушка.
"Моя любимая девочка, как ты это все выдержала?! Мои пусянечки родненькие", - написала она.
"Вот это да! Поздравляю! Сразу мать-героиня", "Катюш, счастье есть! Это наши дети и, конечно, наши внуки! Сил Настеньке!", "Ура! Двойное счастье!" - присоединились к поздравлениям Алика Смехова, Ольга Малышева, Ольга Орлова и другие подписчики.
Чуть позже Екатерина Стриженова опубликовала фото с новорожденными внуками.
"Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию… Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью - в моем роду такого примера никогда не было.
Будем познавать новые грани жизни. Настя, доченька любимая, мне никогда не догнать тебя!" - написала телеведущая.
Отметим, что в июне этого года Стриженовы выдали замуж младшую дочь Александру.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034200-snova-stavshaya-babushkoy-ekaterina-strizhenova-pokazala-pervoe-foto-s-vnukami/