Снова ставшая бабушкой Екатерина Стриженова показала первое фото с внуками

Екатерина Стриженова с внуками. Фото: instagram.com/strizhenovae

Старшая дочь известных российских актеров и телеведущих Александра и Екатерины Стриженовых родила двойню. Первые фото малышей уже появились в соцсети, передает NUR.KZ.

Дочь Стриженовых показала фото из роддома с сыновьями, которое лаконично подписала.

"Плюс два", - отметила она.

После рождения двойни Анастасия сразу же стала многодетной мамой. Отметим, что у нее с супругом подрастает сын Петр.

Первой в комментариях откликнулась счастливая бабушка.

"Моя любимая девочка, как ты это все выдержала?! Мои пусянечки родненькие", - написала она.

"Вот это да! Поздравляю! Сразу мать-героиня", "Катюш, счастье есть! Это наши дети и, конечно, наши внуки! Сил Настеньке!", "Ура! Двойное счастье!" - присоединились к поздравлениям Алика Смехова, Ольга Малышева, Ольга Орлова и другие подписчики.

Чуть позже Екатерина Стриженова опубликовала фото с новорожденными внуками.

"Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию… Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью - в моем роду такого примера никогда не было.

Будем познавать новые грани жизни. Настя, доченька любимая, мне никогда не догнать тебя!" - написала телеведущая.

Отметим, что в июне этого года Стриженовы выдали замуж младшую дочь Александру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034200-snova-stavshaya-babushkoy-ekaterina-strizhenova-pokazala-pervoe-foto-s-vnukami/