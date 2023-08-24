"Четыре поколения": невестка Гульзиры Айдарбековой умилила Казнет теплым видео

Айгерим Саркенова с семьей. Кадр из видео: instagram.com/sarkenova.aigerim

Невестка казахстанского продюсера Гульзиры Айдарбековой показала в Instagram новое видео с участием своей мамы, бабушки и маленькой дочери и умилила пользователей, передает NUR.KZ.

"Пусть наши мамы будут живы-здоровы", - написала Айгерим. Она является женой среднего сына Гульзиры Айдарбековой, брата Кайрата Нуртаса.

На видео запечатлелись представительницы четырех поколений одной семьи. Подписчики Айгерим умилились теплым семейным кадрам и прокомментировали публикацию.

"Бабушка так молодо выглядит, такая улыбчивая", "Айгерим на апашку похожа", "Такие милые", "Как бы не сглазить", "Какое же это счастье", "Три дочери, три матери", "Не стареют люди, у которых есть мамы", "Как замечательно", "Какая счастливая семья", "Четыре поколения, какие вы счастливые и красивые! Счастья вашей семье!" - гласят отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2033781-chetyre-pokoleniya-nevestka-gulziry-aydarbekovoy-umilila-kaznet-teplym-video/