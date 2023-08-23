"Женщины, цените себя": Дарья Александрова дала совет подписчицам в соцсети

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса Дарья Александрова ответила на вопросы фанатов в соцсети. Она рассказала об отношениях с мужем, а также дала совет подписчицам, передает NUR.KZ.

У Дарьи спросили, какие проблемы в отношениях с мужем у нее есть. Актриса отметила, что плюсов у ее мужа больше, чем минусов.

"Проблемы сейчас такие, типа почему вовремя не починил. И еще от ревности (шуток его) устаю. А плюсов - тут сторисов не хватит. Если бы минусов было больше, я бы давно уже улетела", - призналась она.

Сторис Дарьи Александровой. Скриншот: instagram.com/dariya_aleksandrova

Одна из подписчиц попросила совета, что делать, если парень исчез после ссоры.

"Ой, как здорово, что ваш парень на стадии "встречашек" обозначил себя. Женщины, цените себя. Представьте, что вы королева! И в таких ситуациях ведите себя как королева", - написала Дарья.

Актриса заявила, что с человеком, который не ценит, лучше всего расстаться.

"Когда любят и уважают, такого даже близко не должно происходить. Смело решайтесь расстаться", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2033647-zhenschiny-tsenite-sebya-darya-aleksandrova-dala-sovet-podpischitsam-v-sotsseti/