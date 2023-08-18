"Учитесь делать комплименты": Акбота Сейтмагамбет дала совет, как избавиться от зависти

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная актриса и певица Акбота Сейтмагамбет ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Она рассказала, какие качества ценит в людях, передает NUR.KZ.

Акботу попросили назвать три качества в человеке, которые ей импонируют.

"Честность, которая проявляется и в беде, и в радости. Разносторонность. Уважение и постоянство", - написала она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скриншот: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Одна из подписчиц заявила, что обычно проявляет зависть к другим красивым девушкам, но Акбота, напротив, вызывает у нее интерес.

"Учитесь делать комплименты другим девушкам, вы от этого станете еще краше. Потому что, когда вы желаете другому хорошее, дарите ему радость, то становитесь и сами счастливее. А я благодарю за ваше искреннее ко мне отношение", - заявила Акбота.

Актриса также рассказала о своем творчестве. Сейчас она снимается в сериале "Өміріңе келдім…". Ее экранным партнером выступил Дастен Шакиров. Поклонники Акботы отметили, что всегда с нетерпением ждут каждый ее проект.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2033053-uchites-delat-komplimenty-akbota-seytmagambet-dala-sovet-kak-izbavitsya-ot-zavisti/